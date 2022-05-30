Билл Гейтс предсказал новую пандемию

В ближайшие два десятилетия может начаться новая пандемия. Об этом заявил основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс в интервью изданию Diario.

«Это может быть вирус, созданный человеком, биотеррористом, который разработает его и преднамеренно распространит… Или это может быть что-то, что выйдет из мира природы. Человеческое население растет, и мы вторгаемся во все новые и новые экосистемы. Поэтому, по моим оценкам, существует пятидесятипроцентная вероятность того, что в ближайшие 20 лет мы столкнемся с пандемией естественного происхождения в результате изменения климата», – сказал он.

По его мнению, человечество должно включить пандемии в список того, к чему правительство должно быть готово, если оно хочет защитить своих граждан.

Для борьбы с пандемиями Гейтс предлагает создание «глобальной команды реагирования и мобилизации при эпидемиях». Для этого потребуется увеличить бюджет ВОЗ на 25% и создать команду примерно из 3 тысяч человек разного профиля, считает он. Гейтс полагает, что, если удастся брать под контроль распространение заболеваний на уровне вспышек, вакцины не понадобятся.

Отвечая на вопрос об оспе обезьян, Гейтс выразил мнение, что она не станет причиной следующей пандемии.

«Если бы не пандемия коронавируса, оспа обезьян даже не попала бы в новости», – подчеркнул он.