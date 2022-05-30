Власти Турции отменили обязательное ношение масок

В Турции власти отменили обязательное ношение масок, исключение составляют медицинские учреждения. Об этом сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.

«Маски больше не обязательны, за исключением медучреждений. Однако после пережитого опыта мы можем взять их с собой и использовать по необходимости в закрытых общественных местах, особенно в общественном транспорте», – сказал министр.

Как отметил Коджа, решение принято на фоне резкого снижения числа заражений коронавирусом в стране, в частности новыми штаммами. Число случаев заражения не превышало тысячу в течение трех последних дней.

В свою очередь, авиакомпания Turkish Airlines также заявила, что с понедельника носить маски в самолетах не нужно. Гендиректор перевозчика Билал Экчи уточнил, что на внутренних рейсах масочный режим действовать не будет, а на международных требования могут отличаться в зависимости от второй страны.