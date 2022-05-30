Две легенды «Реала» покинут клуб в качестве свободных агентов

Легенды мадридского клуба «Реал Мадрид» — Иско Аларкон и Марсело завершают свою историю с «Реалом», после победы в Лиге чемпионов (1:0).

Оба игрока станут свободными агентами с 1 июля. Однако, названия команд, борющихся за этих игроков пока неизвестны.

Контракт полузащитника Иско с «королевским клубом» истекает этим летом. Об этом сам игрок заявил на странице в соцсетях.

«Когда я был в «Малаге», то знал, что мне нужно уходить. 9 лет спустя мое время и в «Реале» подходит к концу. Это клуб, который позволил мне реализовать все мечты, что у меня были, когда я был маленьким. Помимо выполнения мечты, завоевания большего количества титулов, чем я себе представлял, он дал возможность играть с величайшими, встречаться с удивительными людьми. Я провел чертовски хорошее время, и никто у меня этого не отнимет! Потому что я однозначно запомню все хорошее. Надеюсь, и вы тоже!», - комментирует свое решение сам Иско.

Футболист в 2013 году перешел в Реал из Малаги за 30 млн евро, подписав при этом контракт на пять лет, однако выиграв 15 трофеев, решил подписать новое трехлетнее соглашение. За последние девять сезонов Иско провел 353 игры, забил 53 гола и отдал 56 голевых, выиграл 19 кубков.

В свою очередь 34-летний игрок выступал за «Мадрид» с 18 лет. В составе команды он выиграл 25 трофеев – это клубный рекорд. После победы в чемпионате Испании этого сезона Марсело превзошел результат Франсиско Хенто, выигравшего 23 трофея с «Реалом».

«Это была моя последняя игра за «Реал», и закончить вот так – огромная радость», – сообщил бразилец после матча с «Ливерпулем».

Марсело 6 раз побеждал в чемпионате Испании, дважды брал Кубок Испании и 5 раз – Суперкубок страны, 5 раз выигрывал Лигу чемпионов, трижды становился победителем Суперкубка УЕФА, а также 4 раза выигрывал клубный чемпионат мира.