Китай в 3 раза увеличил инвестиции в солнечную энергетику

За 4 месяца этого года инвестиции в солнечную энергетику в Китае составили 29 млрд. юаней (примерно $4,3 млрд.). Об этом сообщает Bloomberg.

Благодаря увеличению инвестиций в отрасль, Китай смог установить рекордное количество новых мощностей для производства экологически чистой «зеленой энергии».

Этот показатель на 204% больше, чем в январе-апреле 2021 г.

Всего за первые 11 месяцев 2021 г. Китай вложил 51,3 млрд. юаней в солнечную энергетику.

Между тем, Китай, который уже имеет самый большой в мире парк возобновляемых источников энергии, стремительно наращивает инвестиции в солнечные и ветряные проекты. До 2030 г. власти страны намерены построить крупную и гибкую сеть для снижения выбросов углекислого газа.

Еще более глобальная цель Китая - к 2060 году стать полностью углеродно-нейтральной страной.

Уже в этом году в стране будут введены в эксплуатацию рекордные 220 ГВт общей мощности. Но пока что Китай активно использует уголь, и страна намерена использовать его для перехода к «зеленой» энергетике.