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  • 30 май 2022 19:40
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Китай в 3 раза увеличил инвестиции в солнечную энергетику

Китай в 3 раза увеличил инвестиции в солнечную энергетикуЗа 4 месяца этого года инвестиции в солнечную энергетику в Китае составили 29 млрд. юаней (примерно $4,3 млрд.). Об этом сообщает Bloomberg.

 

Благодаря увеличению инвестиций в отрасль, Китай смог установить рекордное количество новых мощностей для производства экологически чистой «зеленой энергии».

 

Этот показатель на 204% больше, чем в январе-апреле 2021 г.

 

Всего за первые 11 месяцев 2021 г. Китай вложил 51,3 млрд. юаней в солнечную энергетику.

 

Между тем, Китай, который уже имеет самый большой в мире парк возобновляемых источников энергии, стремительно наращивает инвестиции в солнечные и ветряные проекты. До 2030 г. власти страны намерены построить крупную и гибкую сеть для снижения выбросов углекислого газа.

 

Еще более глобальная цель Китая - к 2060 году стать полностью углеродно-нейтральной страной.

 

Уже в этом году в стране будут введены в эксплуатацию рекордные 220 ГВт общей мощности. Но пока что Китай активно использует уголь, и страна намерена использовать его для перехода к «зеленой» энергетике.


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