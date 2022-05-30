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  • 30 май 2022 19:38
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Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею

Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккеюСборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею в четвертый раз в истории.

 

Сборная Финляндии в овертайме одержала победу над командой Канады в финальном матче домашнего чемпионата мира по хоккею.

 

Игра в основном времени завершилась со счетом 3:3. В овертайме победную шайбу оформил центральный нападающий финской сборной Сакари Маннинен.

 

Сборная Финляндии стала чемпионом мира в четвертый раз в истории. Финны также являются действующими олимпийскими чемпионами.

 

После победы на ЧМ-2022 сборная Финляндии укрепила свои позиции в мировом рейтинге Международной федерации хоккея на льду. За Финляндией следуют Канада, Россия, Соединенные Штаты и Швеция.


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