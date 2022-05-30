Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею

Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею в четвертый раз в истории.

Сборная Финляндии в овертайме одержала победу над командой Канады в финальном матче домашнего чемпионата мира по хоккею.

Игра в основном времени завершилась со счетом 3:3. В овертайме победную шайбу оформил центральный нападающий финской сборной Сакари Маннинен.

Сборная Финляндии стала чемпионом мира в четвертый раз в истории. Финны также являются действующими олимпийскими чемпионами.

После победы на ЧМ-2022 сборная Финляндии укрепила свои позиции в мировом рейтинге Международной федерации хоккея на льду. За Финляндией следуют Канада, Россия, Соединенные Штаты и Швеция.