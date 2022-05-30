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  • 30 май 2022 19:37
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Байден отказал в поставке Украине дальнобойных ракет

Байден отказал в поставке Украине дальнобойных ракетПрезидент США Джо Байден заявил, что Вашингтон отказывает Киеву в поставке ракетных систем большой дальности. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщает Reuters.

 

Американский лидер пояснил, что не будет отправлять на Украину вооружение, которое способно достичь территории России.

 

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк рассказал, что Вашингтон принял решение о поставках Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS (Multiple Launch Rocket System) с дальностью применения более 100 километров.

 

Портал 19FortyFive пояснял, что дальность MLRS больше, чем у РСЗО, которые используют украинские военные. Американская система способна выпускать несколько ракет каждую секунду. По мнению автора публикации, поставка MLRS могла «сбалансировать ситуацию на местах» в ходе боевых действий на Украине.

 

В Крыму впоследствии заявили, что Москва даст адекватный ответ США, если поставленные на Украину РСЗО будут использовать для нанесения ударов по городам России.


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