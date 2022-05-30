Байден отказал в поставке Украине дальнобойных ракет

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон отказывает Киеву в поставке ракетных систем большой дальности. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщает Reuters.

Американский лидер пояснил, что не будет отправлять на Украину вооружение, которое способно достичь территории России.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк рассказал, что Вашингтон принял решение о поставках Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS (Multiple Launch Rocket System) с дальностью применения более 100 километров.

Портал 19FortyFive пояснял, что дальность MLRS больше, чем у РСЗО, которые используют украинские военные. Американская система способна выпускать несколько ракет каждую секунду. По мнению автора публикации, поставка MLRS могла «сбалансировать ситуацию на местах» в ходе боевых действий на Украине.

В Крыму впоследствии заявили, что Москва даст адекватный ответ США, если поставленные на Украину РСЗО будут использовать для нанесения ударов по городам России.