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  • 30 май 2022 19:35
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В ВОЗ сообщили о 257 подтвержденных случаях обезьяньей оспы в мире

В ВОЗ сообщили о 257 подтвержденных случаях обезьяньей оспы в миреВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 257 подтвержденных и 120 предполагаемых случаях оспы обезьян в 23 странах мира.

 

По данным, приведенным в информационном бюллетене ВОЗ, неожиданное и одновременное появление заболевших в нескольких государствах, не являющихся эндемичными для заболевания, указывает то, что вирус мог существовать «необнаруженным какое-то время», передает ТАСС.

 

В ВОЗ отметили, что основной частью заразившихся являются мужчины, имевшие сексуальный контакт с мужчинами, при этом указано, что в большинстве случаев не обнаружили связь между заболеванием и поездками в эндемичные районы.

 

С 13 мая оспу обезьян выявили в 23 странах, не являющихся эндемичными заболеванию. В ВОЗ ожидают появления новых случаев в связи с расширением наблюдения в неэндемичных регионах.


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