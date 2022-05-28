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  • 28 май 2022 0:29
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Учёные обнаружили новую экзопланету в четыре раза крупнее Земли

Учёные обнаружили новую экзопланету в четыре раза крупнее ЗемлиАстрофизики с Гавайев открыли новую экзопланету и опубликовали данные о ней в электронном архиве научных статей arXiv. Она вращается вокруг маленькой тусклой звезды в 36,5 световых годах от нас.

 

Звезда принадлежит к классу красных карликов и обладает настолько малым свечением, что увидеть ее невооруженным глазом невозможно. Как отмечают ученые, им впервые удалось идентифицировать планету рядом со столь тусклой звездой.

 

По подсчетам астрофизиков, экзопланета, названная Ross 508 b, примерно в четыре раза крупнее Земли и, вероятнее всего, является плотной и каменистой, а не газовой. Но на данный момент планета вряд ли пригодна для жизни в том виде, в каком мы ее знаем.


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