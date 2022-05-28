Столтенберг назвал условие для вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Финляндия и Швеция вряд ли смогут стать кандидатами на вступление в альянс на предстоящем саммите НАТО, если не выполнят требования Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга агентству Anadolu.

"Когда союзник поднимает проблему, вы должны ее решить. Так всегда делалось", — заявил он. По его словам, Швеция и Финляндия в качестве приглашенных стран смогут принять участие в саммите альянса в Мадриде, который пройдет с 28 по 30 июня.

При этом Столтенберг отметил, что им будет "трудно" закрепиться в качестве стран-кандидатов, если они не ответят на требования Турции до 28 июня. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Однако Турция заблокировала начало процесса их рассмотрения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может одобрить членство Финляндии и Швеции в НАТО, так как не верит их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма.

Напомним, Финляндия и Швеция заговорили о возможности вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО будут рады видеть скандинавские страны в своих рядах и обеспечат им возможность быстрой интеграции.

В Москве неоднократно подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение организации не принесет большей безопасности Европе.

Кроме этого, представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в альянсе существенной угрозой для Москвы.