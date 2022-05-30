С 1 июня Индия вводит экспортную квоту на сахар, передаёт агентство Reuters.

До конца сентября из страны можно будет вывезти максимум 10 млн тонн сахара. Кроме этого, трейдеры до 31 октября должны будут запрашивать у правительства разрешения на сбыт сладкого товара за границу.

Подобные меры вводятся впервые c 2016 года. В Департаменте распределения продуктов питания ограничения на экспорт объяснили стремлением обеспечить насыщенность сахаром внутреннего рынка и стабилизировать цены.

Сейчас в Индии ускоряется продовольственная инфляция. В среднем цены на продукты питания за прошедший год выросли на 8,4%, за апрель — почти на 2%. Сахар, по официальным данным, подорожал на 5,2%.

Индия — крупнейший в мире производитель сахара, а по объёму экспорта занимает второе место после Бразилии. В предыдущем сезоне — с октября 2020 по сентябрь 2021 года — за рубеж продали 7,2 млн тонн сахара. На этот год уже заключены контракты на 9 млн тонн.

Индийский сахар поставляется и в Узбекистан, пишет Spot.uz. В частности, с марта индийские экспортёры начали отправлять его транзитом через территорию Пакистана и Афганистана — это была первая поставка по этому маршруту.