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  • 26 май 2022 20:52
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В результате трех взрывов в Афганистане погибли десять человек

В результате трех взрывов в Афганистане погибли десять человекВ городе Мазари-Шариф на северо-западе Афганистана произошло три взрыва. В результате погибли десять человек, еще как минимум 20 получили ранения, сообщило агентство Aamaj News. Ответственность взяло на себя "Исламское государство".

 

Первый взрыв произошел в пятом округе Мазари-Шарифа, где был подорван автомобиль рядом с баней. Второй и третий взрывы прогремели в десятом районе города, там также взорвались две машины. Очевидцы заявили Aamaj News, что талибы не позволили журналистам освещать произошедшее.

 

"Талибан" пришел к власти в Афганистане в августе 2021 года после вывода из страны войск США. В последние месяцы взрывы в Афганистане участились.

 

21 апреля в результате взрыва в мечети погибли 30 человек. 24 апреля жертвами взрывов стали девять человек. 1 мая при взрыве погибла женщина, еще три человека пострадали. Ответственность за все атаки брало ИГ. США заявили о готовности нанести удары по Афганистану в случае угрозы.


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