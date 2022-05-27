Автора эссе «Как убить своего мужа» признали виновной в убийстве своего мужа

По версии обвинения, американская писательница, автор книги «Как убить своего мужа» Нэнси Брофи убила своего мужа ради страховой выплаты в 815 тысяч долларов.

Полиция не нашла орудие убийства, но доказать вину женщины ей помогли записи с камер видеонаблюдения.

Женщина не признала вину и заявила, что у неё не было причин убивать своего мужа. Литературные произведения Нэнси в разбирательстве не рассматривались, потому что были написаны задолго до преступления. В эссе женщина описывала возможные мотивы и способы для убийства мужа и желание избежать наказания.

2 июня 2018 года Дэн Брофи был застрелен на кухне Кулинарного института Орегона в Портленде, где проработал более десяти лет. Сначала Нэнси была вне подозрений, но потом начали появляться факты, свидетельствующие об обратном. Нэнси и Дэниел Брофи прожили в браке 27 лет.