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  • 26 май 2022 20:50
  • 27

Автора эссе «Как убить своего мужа» признали виновной в убийстве своего мужа

Автора эссе «Как убить своего мужа» признали виновной в убийстве своего мужаПо версии обвинения, американская писательница, автор книги «Как убить своего мужа» Нэнси Брофи убила своего мужа ради страховой выплаты в 815 тысяч долларов.

 

Полиция не нашла орудие убийства, но доказать вину женщины ей помогли записи с камер видеонаблюдения.

 

Женщина не признала вину и заявила, что у неё не было причин убивать своего мужа. Литературные произведения Нэнси в разбирательстве не рассматривались, потому что были написаны задолго до преступления. В эссе женщина описывала возможные мотивы и способы для убийства мужа и желание избежать наказания.

 

2 июня 2018 года Дэн Брофи был застрелен на кухне Кулинарного института Орегона в Портленде, где проработал более десяти лет. Сначала Нэнси была вне подозрений, но потом начали появляться факты, свидетельствующие об обратном. Нэнси и Дэниел Брофи прожили в браке 27 лет.


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