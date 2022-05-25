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  • 25 май 2022 22:38
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В Турции завершились переговоры по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО

В Турции завершились переговоры по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТОВ Турции завершились переговоры между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

 

«Переговоры проходили в президентском дворце, они продлились примерно пять часов и уже завершились», — сообщил агентству источник.

 

Турцию на переговорах представлял официальный представитель президента Ибрагим Калын и замминистра иностранных дел Седат Онал. Сначала делегации встретились по отдельности, а затем было проведено заседание трех сторон.

 

16 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО, и попросил руководство этих стран не обижаться на него. Он объяснил решение тем, что Анкара не согласна принять в альянс те государства, которые ввели против нее ограничения.

 

23 мая турецкий лидер назвал условие, которое необходимо выполнить Швеции и Финляндии для того, чтобы получить его одобрение для принятия в НАТО. Он пообещал выполнить все «зависящее от Турции» в том случае, если страны снимут ограничения на поставки вооружения, а также экстрадируют в Турцию сторонников запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.


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