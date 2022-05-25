Наргиз Закировой запретили въезд в Россию до 2072 года

Сегодня стало известно, что певица пыталась вернуться в Москву из родного Узбекистана, где она проводила последние дни. Однако Наргиз Закировой пришлось возвращаться обратно, так как в Россию ее не впустили.

Теперь 51-летняя певица не сможет въехать в РФ до 2072-го. Соответствующее постановление получил адвокат артистки Бахром Исмаилов. Он также подтвердил информацию о том, что Наргиз Закировой, имеющей гражданство США, пришлось вернуться в Узбекистан прямо из московского аэропорта Домодедово.

«У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение. Наргиз была к этому готова. Она предполагала, что подобные меры будут приняты. Несмотря на это, моя подопечная остается верна своей гражданской позиции», — подчеркнул адвокат Исмаилов в беседе с изданием «СтарХит».

Вопреки всем слухам, на Закирову не завели уголовное дело, ведь она, по словам правозащитника, выражала лишь личное мнение.