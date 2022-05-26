» » » Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус переизбран на второй срок
﻿
  • 25 май 2022 22:33
  • 26

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус переизбран на второй срок

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус переизбран на второй срокДействующий генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханхом Гебрейесуспереизбран на второй срок. Его избрание было подтверждено на 75-й Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве 24 мая. При этом он был единственным кандидатом, сообщается на сайте ВОЗ.

 

Впервые Гебрейесус стал главой ВОЗ в 2017 году. Согласно правилам, гендиректор организации имеет право быть переизбранным только один раз. Срок его полномочий составит 5 лет.

 

«Я горжусь предоставленной государствами-членами возможностью избираться на второй срок в качестве Генерального директора ВОЗ. Однако, эта честь сопряжена с большой ответственностью, и я привержен работе со всеми странами, моими коллегами по всему миру и нашими ценными партнерами, чтобы гарантировать, что ВОЗ выполняет свою миссию по укреплению здоровья, обеспечению безопасности мира и служению уязвимым» — сказал Тедрос Гебрейесус.

 

Новый мандат вступит в силу с 16 августа этого года. Генеральный директор может быть назначен повторно один раз в соответствии с правилами и процедурами Всемирной ассамблеи здравоохранения.

 

В течение своего первого срока Гебрейесус инициировал «широкомасштабную трансформацию ВОЗ, направленную на повышение эффективности Организации, оказывающей воздействие на страновом уровне в целях пропаганды более здорового образа жизни, защиты большего числа людей в чрезвычайных ситуациях и расширения равноправного доступа к здравоохранению.

 

Он также руководил реагированием ВОЗ на пандемию COVID-19, вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и воздействие на здоровье многих других гуманитарных кризисов.

 

Тедрос Гебрейесус — уроженец Эфиопии. В 2012–2016 годах он был министром иностранных дел этой страны, в 2005–2012 годах — министром здравоохранения. Также работал в общественных организациях, занимающихся борьбой со СПИДом, туберкулезом и малярией.


Похожие статьи:
﻿
2022 год может стать годом конца пандемии – глава ВОЗ

2022 год может стать годом конца пандемии – глава ВОЗ

Международные Новости
﻿
В ВОЗ предупредили о риске «цунами» заражений дельта- и омикрон-штаммами

В ВОЗ предупредили о риске «цунами» заражений дельта- и омикрон-штаммами

Международные Новости
﻿
Глава ВОЗ оценил возможность победить пандемию коронавируса

Глава ВОЗ оценил возможность победить пандемию коронавируса

Международные Новости
﻿
ВОЗ спрогнозировала появление нового смертоносного вируса

ВОЗ спрогнозировала появление нового смертоносного вируса

Международные Новости
﻿
Борьба с COVID-19 не закончится в этом году — ВОЗ

Борьба с COVID-19 не закончится в этом году — ВОЗ

Международные Новости
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика