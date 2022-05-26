Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус переизбран на второй срок

Действующий генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханхом Гебрейесуспереизбран на второй срок. Его избрание было подтверждено на 75-й Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве 24 мая. При этом он был единственным кандидатом, сообщается на сайте ВОЗ.

Впервые Гебрейесус стал главой ВОЗ в 2017 году. Согласно правилам, гендиректор организации имеет право быть переизбранным только один раз. Срок его полномочий составит 5 лет.

«Я горжусь предоставленной государствами-членами возможностью избираться на второй срок в качестве Генерального директора ВОЗ. Однако, эта честь сопряжена с большой ответственностью, и я привержен работе со всеми странами, моими коллегами по всему миру и нашими ценными партнерами, чтобы гарантировать, что ВОЗ выполняет свою миссию по укреплению здоровья, обеспечению безопасности мира и служению уязвимым» — сказал Тедрос Гебрейесус.

Новый мандат вступит в силу с 16 августа этого года. Генеральный директор может быть назначен повторно один раз в соответствии с правилами и процедурами Всемирной ассамблеи здравоохранения.

В течение своего первого срока Гебрейесус инициировал «широкомасштабную трансформацию ВОЗ, направленную на повышение эффективности Организации, оказывающей воздействие на страновом уровне в целях пропаганды более здорового образа жизни, защиты большего числа людей в чрезвычайных ситуациях и расширения равноправного доступа к здравоохранению.

Он также руководил реагированием ВОЗ на пандемию COVID-19, вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и воздействие на здоровье многих других гуманитарных кризисов.

Тедрос Гебрейесус — уроженец Эфиопии. В 2012–2016 годах он был министром иностранных дел этой страны, в 2005–2012 годах — министром здравоохранения. Также работал в общественных организациях, занимающихся борьбой со СПИДом, туберкулезом и малярией.