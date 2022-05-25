Появились подробности расстрела в школе США, унесшего жизни минимум 20 человек

Новая кровавая бойня в учебном заведении потрясла США. По меньшей мере 19 детей и двое взрослых были убиты в результате стрельбы в начальной школе Робба в Увальде (штат Техас). Стрелком оказался 18-летний парень. Пока Америка справляется с очередным шоком, появляются новые подробности трагедии.

Во вторник 18-летний парень открыл огонь в начальной школе в Техасе, убив не менее 19 детей. Злоумышленник переходил из класса в класс, расстреливая учеников. По словам властей, среди погибших также двое взрослых. Губернатор Техаса Грег Эббот сообщил, что одной из них была учительница. По данным СМИ, погибла преподававшая в четвертом классе Ева Мирелес.

Нападавший был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов.

В США случившееся уже назвали самым смертоносным школьным расстрелом почти за десятилетие с тех пор, как в декабре 2012 года в начальной школе Сэнди-Хук в Ньютауне (штат Коннектикут) были убиты 20 детей и шесть взрослых.

Нынешняя трагедия разыгралась в начальной школе Робб в городке Увальде, где проживает большое количество латиноамериканцев. Увалде с населением около 16 тысяч человек, находится примерно в 120 км от границы с Мексикой.

Перед тем, как отправиться убивать в школу, подозреваемый выстрелил в собственную бабушку. Женщина госпитализирована в критическом состоянии, сержант Департамента общественной безопасности Техаса. — сказал Эрик Эстрада.

Стрелок, одетый в бронежилет, разбил свой автомобиль перед нападением в канаве возле школы, прежде чем попытаться войти в помещение.

Местный житель, услышавший звук от автоаварии, позвонил в службу 911, и двое местных полицейских вступили в перестрелку со стрелком.

Стрелку удалось проникнуть внутрь школы, где он «вошел в несколько классных комнат и начал стрелять из огнестрельного оружия», сообщают представители местных властей.

Прибывшие на место событий силовики столкнулись с обстрелом: по крайней мере один агент пограничной службы был ранен в результате выстрела стрелка, который забаррикадировался внутри, по данным Министерства внутренней безопасности США. Рискуя собственной жизнью, эти агенты пограничной службы и другие офицеры встали между стрелком и детьми на месте происшествия, чтобы отвлечь внимание стрелка от потенциальных жертв и спасти их жизни, сообщают власти.

Один из агентов пограничной службы, как сообщают источники, ворвался в школу, не дожидаясь подкрепления, и застрелил боевика, прятавшегося за баррикадой.

Как сообщает Associated Press, у некоторых агентов пограничной службы в школе, подвергшейся нападению учились дети.

Убийцей американские СМИ называют 18-летнего Сальвадора Рамоса, который обзавелся двумя винтовками в военном стиле по случаю своего дня рождения – первое, что он сделал по случаю своего восемнадцатилетия, говорят знавшие его сверстники.

Фотография оружия, размещенная в социальных сетях: фотография двух винтовок типа AR15 появилась в аккаунте соцсети, связанном с стрелком, всего за три дня до нападения.

Бывший одноклассник школьного стрелка Сальвадора Рамоса рассказал, что за несколько дней до нападения стрелок прислал ему фотографии огнестрельного оружия, которое у него было, и сумки с боеприпасами.





«Он писал мне тут и там, а четыре дня назад прислал мне фотографию винтовки AR, которую он использовал… и рюкзак, полный патронов 5,56, вероятно, семь магазинов». «Я такой: «Братан, зачем тебе это?», а он такой: «Не волнуйся об этом», — рассказал друг стрелка. – Он начал писать мне: «Теперь я выгляжу совсем по-другому. Ты меня не узнаешь».





По словам друга, другие сверстники насмехались над Рамосом из-за одежды, которую он носил, и из-за финансового положения его семьи, и в конце концов его стали реже видеть в классе.

«Он, типа, не ходил в школу… и просто, типа, потихоньку бросал учебу», — говорит приятель стрелка. Он рассказал, что после собственного окончания школы меньше общался с Рамосом.

Как сообщает Fox News, Сальвадор Рамос, по-видимому, сообщил некоей женщине через Интернет о своих жутких планах.

Фотография двух винтовок типа AR15 появилась в аккаунте в соцсети, связанном с подозреваемым стрелком из Увальде, всего за три дня до бойни во вторник в начальной школе Робба.

Фотография была опубликована как история под ником «salv8dor_». Несколько одноклассников подтвердили, что учетная запись принадлежала подозреваемому в стрельбе Сальвадору Рамосу, который был застрелен правоохранителями.

На очередной расстрел эмоционально отреагировал Джо Байден, призвав американцев «превратить эту боль в действия». Глава государства обратился к нации из Белого дома, начав свое выступление со слов: «Я надеялся, что, когда я стану президентом, мне не придется делать это снова».





«Красивые, невинные, второклассники, третьеклассники, четвероклассники. И сколько десятков маленьких детей становятся свидетелями того, что произошло, видят, как умирают их друзья, как будто они на поле боя, ради Бога», — сказал Байден.



Президент сказал: «Потерять ребенка — это все равно, что оторвать кусок твоей души». Он сказал, что это чувство «удушает».



«Где, во имя Бога, наша опора, чтобы иметь мужество иметь дело и противостоять лобби? Пришло время превратить эту боль в действие», — говорил президент США, открыто намекая на оружейных лоббистов, которые мешают ограничить свободный оборот оружия в стране.





Массовых расстрелов в 2022 году в США было больше, чем в этом году прошло дней: вторник, 24 мая, был 144-м днем ​​в году. По данным некоммерческой организации Gun Violence Archive, в 2022 году произошло не менее 212 массовых расстрелов (инцидентов со стрельбой, в результате которой были ранены или убиты четыре или более человек, не считая стрелка).

Трагедия в Увальде стала самой смертоносной стрельбой в школе в истории Техаса, и она добавила новые жертвы к мрачной статистике в «штате Одинокой звезды». В 2018 году вооруженный преступник застрелил 10 человек в средней школе Санта-Фе в районе Хьюстона. За год до этого стрелок в техасской церкви убил более двух десятков человек во время воскресной службы в маленьком городке Сазерленд-Спрингс. В 2019 году еще один боевик в магазине Walmart в Эль-Пасо убил 23 человека в результате расистского нападения на выходцев из Латинской Америки.

Стрельба в Увальде произошла за несколько дней до начала ежегодного съезда Национальной стрелковой ассоциации в Хьюстоне. Техасский губернатор Эбботт и оба сенатора от Техаса были среди избранных республиканских чиновников, которые были запланированными докладчиками на пятничном форуме лидеров, спонсируемом лоббистским подразделением Национальной стрелковой ассоциации.

«Массовые расстрелы стали американской «копипастной» трагедией, — написал Тайлер Вейант из издания Politico по следам нового расстрел. – Мы меняем место, город, количество убитых и раненых. Но неизменно количество потерянных жизней, людей, которых невозможно вернуть, и нация остается в оцепенении».