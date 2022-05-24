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  • 24 май 2022 21:04
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Соратник Эрдогана допустил выход Турции из НАТО из-за Швеции и Финляндии

Соратник Эрдогана допустил выход Турции из НАТО из-за Швеции и ФинляндииТурция может покинуть состав НАТО, если другие страны не примут во внимание ее возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в альянс. Выход Анкары из объединения допустил лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели, соратник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по коалиции с правящей Партией справедливости и развития. Его цитату приводит ТАСС.

 

Политик отметил, что Турция также может создать собственную организацию безопасности с участием тюркских стран и 57 государств исламского мира. «Это, возможно, будет самым правильным... Турция не в безвыходной ситуации, у нее есть варианты. Как жили мы с НАТО, так и без него проживем», — заявил глава ПНД.

 

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул ряд условий скандинавским странам, выполнив которые они получат одобрение заявки на вступление в альянс от Анкары. В частности, требование касалось высылки в Турцию 33 человек из Финляндии и Швеции, которые, по мнению турецкой стороны, поддерживают терроризм.


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