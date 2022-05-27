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  • 24 май 2022 20:51
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Турция проведет антитеррористическую операцию у своих границ

Турция проведет антитеррористическую операцию у своих границТурция проведет военную операцию у своих границ. Об этом сообщил президент турецкой республики Тайип Эрдоган.

Как только турецкая армия закончит подготовку в сферах разведки и безопасности, начнутся военные мероприятия, заявил Эрдоган на пресс-конференции после заседания кабмина.

 

"Вскоре будут начаты новые операции на наших границах", - отметил президент.

 

Он добавил, что 26 мая на заседании Совбеза Турции будут приняты окончательные решения по этой теме.

 

Военные операции Турции

Турецкая армия провела военную операцию в Сирии в 2016 году под названием "Щит Евфрата". Потом в 2018 году – "Оливковая ветвь", в 2019-м – операцию "Мирная весна", в 2020-м –"Весенний щит". Все эти военные мероприятия организовывались для ликвидации террористических подразделений и возвращения сирийских беженцев на родину.

 

Помимо Сирии, Турция проводит с 18 апреля военную операцию на севере Ирака в отношении сторонников Рабочей партии Курдистана. Эта структура находится в списке террористических организаций в США, Евросоюзе и Турции.

 

После выполнения намеченных задач турецкие вооруженные формирования собираются установить в Ираке временные базы для контроля за территориями.


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