Шойгу назвал целью российских военных действий безъядерный и нейтральный статус Украины

Россия была вынуждена начать военную «спецоперацию» на Украине, чтобы обеспечить безъядерный и нейтральный статус соседнего государства, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности, передает РБК.

По словам Шойгу, Украина «превращалась во враждебное государство», которое «использовали в качестве инструмента давления на Россию», были «активизированы усилия по вступлению Украины в НАТО» и по размещению на ее территории военной инфраструктуры альянса.

Помимо этого, «возникла реальная угроза» того, что Украина создаст ядерное оружие и средства его доставки, а на территории страны была создана сеть «из более чем 30 биолабораторий, задействованных в военно-биологической программе США», заявил министр.

«В складывающейся обстановке Россия была вынуждена начать специальную военную операцию в целях защиты людей от геноцида, а также демилитаризации и денацификации Украины, обеспечения ее безъядерного и нейтрального статуса», — сказал он.

Говоря о сроках проведения операции, Шойгу отметил, что Россия «сознательно замедляет темпы наступления, чтобы избежать жертв среди мирного населения». «Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно», — сказал он.

Министр добавил, что, несмотря на помощь Украине со стороны Запада и санкции, Россия продолжит «спецоперацию» «до полного выполнения всех задач».