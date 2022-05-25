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  • 24 май 2022 20:42
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В Нью-Йорке убрали последний общественный таксофон

В Нью-Йорке убрали последний общественный таксофонВ понедельник с улицы Таймс-сквер в Нью Йорке был демонтирован последний общественный таксофон в городе. Об этом сообщает газета The New York Post.

 

Городские власти попрощались с культовой телефонной будкой, работающей от монет, после того как кран сорвал последнюю из них с тротуара на углу Седьмой авеню и Западной 50-й улицы.

 

Удаление последней телефонной будки знаменует собой завершение почти десятилетних усилий города по замене устаревшей технологии киосками LinksNYC, которые предлагают бесплатный Wi-Fi, внутренние звонки, зарядку мобильных устройств, доступ к 911 и 311 и другие удобства.

 

Президент округа Манхэттен Марк Левин, присутствовавший при демонтаже таксофона, выразил надежду, что его замена обеспечит более справедливый доступ к технологиям для жителей Нью-Йорка. Хотя он признал, что его удаление было горько-сладким.

 

«Я не буду скучать по всем мёртвым гудкам, но должен сказать, что почувствовал приступ ностальгии, увидев это», — написал он в Twitter.

 

Таксофон Midtown отправят в Музей города Нью-Йорка как реликвия тех времен, когда сотовые телефоны не стали широко использоваться.

 

Однако ньюйоркцы находят в этом немного ностальгического.

 

«Если вы выросли в городе в 90-х и 00-х годах, вы знаете, как тяжело пользоваться одним из них», — написал Дандия Асад в Twitter. «Теперь это исторический артефакт».

 

Примечательно, что городские власти подали запрос предложений по замене таксофонов в 2014 году новой инфраструктурой, предлагающей бесплатный круглосуточный общедоступный Wi-Fi.

 

Предложение компании CityBridge по созданию системы LinksNYC было в том же году, и в 2016 году город начал замену старых таксофонов на новые экраны LinksNYC. К 2020 году большая часть городских таксофонов была отправлена на свалку. На тот момент более 7500 таксофонов были заменены примерно 2000 киосками LinksNYC.


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