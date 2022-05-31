Турция согласна одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО в обмен на письменные гарантии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турции необходимы письменные гарантии от Финляндии и Швеции, что те «прекратят поддерживать террористов», чтобы страна одобрила их вхождение в НАТО. Турция также требует от Финляндии и Швеции отменить санкции на поставки продуктов оборонной промышленности. По его словам, генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил провести переговоры между странами для обсуждения этих вопросов.

«Швеция и Финляндия должны прекратить поддерживать террористов, мы хотим от них письменного соглашения по конкретным шагам. Швеция и Финляндия хотели направить к нам делегации, и наш президент принял это предложение, сказав, что нашим приоритетом является дипломатия», — сказал Мевлют Чавушоглу во время визита в Палестину (цитата по ТАСС).

Чавушоглу добавил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил провести переговоры с представителями Турции, Швеции и Финляндии. Он не сообщил, когда и где может пройти подобная встреча.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна готова гарантировать Турции, что будет чаще отслеживать связи с Рабочей партией Курдистана. Хаависто также сообщал, что Финляндия продолжает переговоры с Турцией по вопросу вступления в НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что Турция готова поддержать членство Финляндии и Швеции в альянсе, если те покажут «солидарность» по важным для Турции вопросам, в том числе в борьбе с терроризмом.