Бельгия первая в мире ввела обязательный карантин для заразившихся оспой обезьян

Бельгия стала первой страной в мире, которая ввела обязательный карантин для больных оспой обезьян. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны. Отмечается, что карантин будет длиться 21 день. Решение принято правительством Бельгии вечером 22 мая.

В заявлении на сайте Всемирной организации здравоохранения отмечается, что за последние несколько недель по меньшей мере восемь европейских стран – Бельгия, Франция, Германия, Италия, Португалия, Испания, Швеция и Соединённое Королевство – сообщили о выявлении случаев оспы обезьян. За пределами Европейского региона случаи заболевания зарегистрированы в Австралии, Канаде и Соединённых Штатах.

По данным ВОЗ, в настоящее время подтверждены 92 случая заражения оспой обезьян. В Twitter-аккаунте представители организации уточнили, что ещё 28 человек находятся в зоне карантина.