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  • 23 май 2022 21:10
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Бельгия первая в мире ввела обязательный карантин для заразившихся оспой обезьян

Бельгия первая в мире ввела обязательный карантин для заразившихся оспой обезьянБельгия стала первой страной в мире, которая ввела обязательный карантин для больных оспой обезьян. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны. Отмечается, что карантин будет длиться 21 день. Решение принято правительством Бельгии вечером 22 мая.

 

В заявлении на сайте Всемирной организации здравоохранения отмечается, что за последние несколько недель по меньшей мере восемь европейских стран – Бельгия, Франция, Германия, Италия, Португалия, Испания, Швеция и Соединённое Королевство – сообщили о выявлении случаев оспы обезьян. За пределами Европейского региона случаи заболевания зарегистрированы в Австралии, Канаде и Соединённых Штатах.

 

По данным ВОЗ, в настоящее время подтверждены 92 случая заражения оспой обезьян. В Twitter-аккаунте представители организации уточнили, что ещё 28 человек находятся в зоне карантина.


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