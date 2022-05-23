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  • 23 май 2022 21:07
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Ирина Винер поставила условие при разводе с Усмановым

Ирина Винер поставила условие при разводе с УсмановымГлава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала информацию о разводе с бизнесменом Алишером Усмановым.

 

«Пока было первое слушание, дальше будет видно. Если все будет тихо и спокойно, если мы обо всем договоримся, то без комментариев», – сказала Винер-Усманова.

 

Напомним, Усманов и Винер-Усманова решили развестись, мировой судья судебного участка района Крылатское в Москве рассмотрит этот вопрос 7 июня. Усманов выступает в этом гражданском деле истцом, а Винер – ответчиком.

 

Стало также известно, что 19 мая состоялась беседа между представителями сторон, после чего бизнесмену и его жене дали две недели на принятие окончательного решения.

 

Усманов и Винер поженились в 1992 году.


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