В Афганистане мужчины-телеведущие в знак солидарности с женщинами вышли в эфир в масках

Мужчины-телеведущие афганского телеканала Tolo News вышли в эфир в масках в знак солидарности с коллегами-женщинами, которым "Талибан" запретил работать без никаба.

Ранее ведущая утренней передачи на Tolo News Ялда Али выложила в Instagram видео своего нового "стиля".

Помимо платка, девушка носит черную медицинскую маску, которая оставляет открытыми только глаза – талибы разрешили носить их в качестве альтернативы головному убору, закрывающему лицо.

Ранее «Талибан»заявил, что это решение окончательное и не подлежит обсуждению. О том, что женщины - ведущие телепрограмм должны закрыть лицо, предупредили все СМИ Афганистана. В качестве альтернативы головному убору, закрывающему лицо, разрешено носить черную медицинскую маску.