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  • 23 май 2022 21:03
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В Афганистане мужчины-телеведущие в знак солидарности с женщинами вышли в эфир в масках

В Афганистане мужчины-телеведущие в знак солидарности с женщинами вышли в эфир в маскахМужчины-телеведущие афганского телеканала Tolo News вышли в эфир в масках в знак солидарности с коллегами-женщинами, которым "Талибан" запретил работать без никаба.

 

Ранее ведущая утренней передачи на Tolo News Ялда Али выложила в Instagram видео своего нового "стиля".

 

Помимо платка, девушка носит черную медицинскую маску, которая оставляет открытыми только глаза – талибы разрешили носить их в качестве альтернативы головному убору, закрывающему лицо.

 

Ранее «Талибан»заявил, что это решение окончательное и не подлежит обсуждению. О том, что женщины - ведущие телепрограмм должны закрыть лицо, предупредили все СМИ Афганистана. В качестве альтернативы головному убору, закрывающему лицо, разрешено носить черную медицинскую маску.


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