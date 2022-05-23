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  • 23 май 2022 21:02
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Китай призвал США к осторожности в словах о Тайване

Китай призвал США к осторожности в словах о ТайванеОфициальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал американские власти к осторожности в высказываниях и действиях по тайваньскому вопросу. Комментируя заявления президента США Джозефа Байдена, он напомнил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая.

 

"Мы призываем американскую сторону искренне соблюдать принцип одного Китая и три китайско-американских совместных коммюнике, соблюдать свои обязательства не поддерживать независимость Тайваня", – указал Ван Вэньбинь.

 

В противном случае Китай предпримет "решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности", предупредил глава внешнеполитического ведомства.

 

Ранее американский лидер на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой утвердительно ответил на вопрос, готовы ли США что-либо предпринять в военном плане в случае вторжения Китая на Тайвань.

 

"Это обязательства, которые мы на себя взяли", – пояснил Байден.


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