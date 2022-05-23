Китай призвал США к осторожности в словах о Тайване

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал американские власти к осторожности в высказываниях и действиях по тайваньскому вопросу. Комментируя заявления президента США Джозефа Байдена, он напомнил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая.

"Мы призываем американскую сторону искренне соблюдать принцип одного Китая и три китайско-американских совместных коммюнике, соблюдать свои обязательства не поддерживать независимость Тайваня", – указал Ван Вэньбинь.

В противном случае Китай предпримет "решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности", предупредил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее американский лидер на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой утвердительно ответил на вопрос, готовы ли США что-либо предпринять в военном плане в случае вторжения Китая на Тайвань.

"Это обязательства, которые мы на себя взяли", – пояснил Байден.