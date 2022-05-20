По миру распространяется новый вид эпидемии

По сообщениям органов здравоохранения и местных СМИ, в США, Канаде, Австралии, Испании, Португалии и Великобритании расследуются уже несколько случаев заболевания обезьяньей оспой - как предполагаемых, так и уже подтвержденных.

20 мая список стран, где было выявлена эта инфекция пополнили Франция, Италия Швеция и Австралия, передает BBC.

Оспа обезьян чаще всего встречается в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Заболевания за пределами этого региона чаще всего связаны с поездками в эти страны. По данным британской службы здравоохранения, это редкая вирусная инфекция; заболевание как правило протекает сравнительно мягко, и большинство заболевших выздоравливают в течение нескольких недель.

Вирус не так легко передается от человека к человеку, и риск массового заражения, как сообщается, весьма низок. Первый случай заболевания в Британии был зарегистрирован 7 мая. Национальное агентство по безопасности здравоохранения сообщило, что заболевший недавно ездил в Нигерию, где, как полагают, заразился вирусом перед возвращением в Англию. Сейчас в Британии подтверждены девять случаев. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что источник этих инфекций еще не выявлен, но, по-видимому, заражения произошли на территории страны.

По данным органов здравоохранения, пять случаев инфицирования подтверждены в Португалии и семь в Испании. В пятницу о первом подтвержденном случае сообщила Австралия: мужчина заболел после поездки в Европу. В Швеции и Италии зарегистрировано по одному случаю заболевания, еще один случай находится под подозрением во Франции. Источник заражения в Швеции пока не установлен; по данным итальянских СМИ, заболевший местный житель недавно вернулся с поездки на Канары.

Недавно органы здравоохранения американского штата Массачусетс сообщили о единичном случае заражения оспой обезьян. По словам официальных лиц, мужчина госпитализирован, находится в хорошем состоянии и не представляет опасности для населения. Ранее он побывал в Канаде, где, по сообщениям, власти расследуют 13 предполагаемых случаев заражения вирусом.

Несмотря на то, что одобренной вакцины от обезьяньей оспы в Европе нет, медицинские власти Испании, как сообщается, закупили 1 000 доз вакцины от натуральной оспы, чтобы справиться со вспышкой заболевания. натуральная оспа и оспа обезьян относятся к одному и тому же семейству вирусов. Оспа обезьян вызывается вирусом обезьяньей оспы, членом того же семейства вирусов, что и оспа, хотя она гораздо менее опасна, и эксперты утверждают, что вероятность заражения низка.

Это происходит в основном в отдаленных частях стран Центральной и Западной Африки, поблизости от влажных тропических лесов. Существует два основных штамма вируса - западноафриканский и центральноафриканский. Двое инфицированных пациентов в Британии прибыли из Нигерии, поэтому вполне вероятно, что они страдают от западноафриканского штамма вируса, который обычно протекает в легкой форме, но это пока не подтверждено.

Третий инфицированный - медицинский работник, подхвативший вирус от одного из пациентов.

Четыре самых последних случая - три в Лондоне и один на северо-востоке Англии - похоже, никак не связаны друг с другом. Вероятно, пациенты заразились вирусом в самой в Британии.

Первые признаки включают лихорадку, головные боли, отеки, боли в спине, боли в мышцах и общую вялость. Как только лихорадка проходит, может появиться сыпь, часто начинающаяся на лице. Затем она распространяется на другие части тела, чаще всего на ладони и стопы. Сыпь, которая может вызывать очень сильный зуд, проходит через разные стадии, прежде чем, наконец, образуются струпья, который позже отпадают. Поражения могут вызывать рубцевание. Инфекция обычно проходит сама по себе и длится две-три недели.

В большинстве случаев вирус протекает в легкой форме, иногда напоминая ветряную оспу, и проходит сам по себе в течение нескольких недель. Однако иногда оспа обезьян может протекать в тяжелой форме. Как сообщается, она уже привела к летальному исходу в Западной Африке.

Вирус впервые обнаружили у обезьяны, содержащейся в неволе, и с 1970 года в 10 африканских странах были зарегистрированы спорадические вспышки. В 2003 году произошла вспышка в США, это был первый случай заболевания за пределами Африки.

Пациенты заразились в результате тесного контакта с луговыми собачками, которые, в свою очередь, подхватили вирус от завезенных в страну мелких млекопитающих. Всего был зарегистрирован 81 случай, но ни одного летального исхода. В Нигерии в 2017 году, примерно через 40 лет после того, как в стране были зарегистрированы последние подтвержденные случаи оспы обезьян, произошла крупнейшая задокументированная вспышка.

Тогда власти насчитали 172 случая с подозрением на оспу обезьян; 75% заразившихся - мужчины от 21 до 40 лет. От оспы обезьян нет специфического лекарства, но вспышки можно контролировать с помощью профилактики инфекции.

Доказано, что вакцинация против обычной оспы на 85% эффективна для предотвращения оспы обезьян, и до сих пор ее иногда используют.