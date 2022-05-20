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  • 20 май 2022 20:27
  • 202

Алишер Усманов разводится с Ириной Винер после 30 лет брака

Алишер Усманов разводится с Ириной Винер после 30 лет бракаОдин из богатейших российских предпринимателей Алишер Усманов и знаменитый тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова решили официально развестись после 30 лет брака. Об этом сообщают российские СМИ.

 

Заявление о разводе миллиардер подал в начале мая, где лишь расторгают брак, но не решают имущественные вопросы между супругами. 19 мая состоялась беседа между представителями сторон, после чего 68-летнему бизнесмену и его 73-летней жене дали две недели на принятие окончательного решения.

 

Инициатором развода стал 68-летний миллиардер. По каким причинам Алишер Бурханович решился на этот шаг, неизвестно, но одно ясно точно – он намерен без суда урегулировать все вопросы, касающиеся совместно нажитого имущества.

 

Адвокаты Алишера Усманова и Ирины Винер снова встретятся в суде в начале июня. Не исключено, что тогда же отношения супругов будут официально расторгнуты.

 

Отношения Усманова и Винер начались почти полвека назад. Они встретились впервые еще в юности во Дворце Спорта в Ташкенте, где будущий миллиардер занимался фехтованием, а Виннер – художественной гимнастикой. Красивая и статная девушка сразу привлекла внимание Усманова, однако он не решился с ней познакомиться. Затем он уехал в Москву, где стал студентом МГИМО. Годы спустя пара случайно столкнулась на улице в столице.


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