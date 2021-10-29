Компания Facebook сменила название на Meta

Американская компания Facebook меняет название на Meta. Об этом заявил в четверг ее основатель Марк Цукерберг на онлайн-презентации.

"Теперь мы называемся Meta", - сказал он и добавил, что, несмотря на ребрендинг, "миссия [компании] остается прежней - объединять людей". Логотипом новой компании станет знак бесконечности, исполненный в синем цвете.

По заверениям Цукерберга, пока что все приложения и бренды, а это, помимо одноименной соцсети, фотосервис Instagram и мессенджер WhatsApp, останутся прежними, однако "с течением времени пользователям не нужен будет Facebook (в качестве социальной сети - прим. ТАСС), чтобы использовать другие продукты".

Основатель Facebook объяснил, что новое название корпорации происходит от греческого слова, которое означает "после" и свидетельствует о том, что у компании всегда есть пространство для развития. Ранее в рамках презентации он рассказал о концепции так называемой метавселенной, которая будет включать в себя элементы виртуальной и дополненной реальности. В качестве примера он продемонстрировал, как пользователь может принять участие в концерте, который идет одновременно и вживую, и в виртуальном пространстве. При этом почти все выступление Цукерберга происходило на фоне виртуального интерьера, который менялся за его полуторачасовой рассказ от загородного дома с видом на горы до анимированной космической станции.

На сайте компании уже размещено объявление, что теперь компания называется Meta, а в пресс-релизе значки всех сервисов трансформируются в новый логотип. На фоне переименования акции Facebook на электронной Нью-Йоркской фондовой бирже за несколько минут выросли на 3,31% к уровню открытия (на $10,32).

"Метавселенная"

Новое название, по задумке компании, является продолжением выбранной ими концепции "метавселенной", которая будет объединять целый спектр не только программ, но и устройств дополненной реальности. Для воплощения всех этих задумок работа нового образования будет разбита на два блока: первый будет заниматься уже работающими сервисами, а второй станет площадкой для разработки новых платформ и технологий.

Цукерберг видит будущее развития "метавселенной" в создании виртуального мира, где пользователи обзаведутся своими индивидуальными анимированными отражениями - аватарами, - через которые они смогут перемещаться по виртуальному миру, проводить время за играми с дополненной реальностью и одновременно общаться с другими пользователями, принимать или осуществлять звонки, покупать или рекламировать свои продукты, собираться в виртуальных комнатах для общения.

Частью этой программы станут очки дополненной реальности, новые голосовые интерфейсы, системы управления жестами, технологии умного управления окружающими пользователя гаджетами и прочее. Компания также намерена потратить порядка 150 млн долларов на "иммерсивное обучение" для создателей контента, чтобы те могли освоить все новые инструменты по взаимодействию в условиях дополненной реальности.