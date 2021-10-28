» » » Назван продукт, который полезен для профилактики онкологических заболеваний
﻿
  • 28 октябрь 2021 21:37
  • 42

Назван продукт, который полезен для профилактики онкологических заболеваний

Назван продукт, который полезен для профилактики онкологических заболеванийВрач-диетолог рассказали о продукте, который полезен для профилактики процессов старения и онкологических заболеваний.

 

Диетолог Марина Макиша раскрыла пользу тыквы в беседе с «Народными Новостями».

 

По ее словам, этот продукт стоит есть практически ежедневно. Специалист отметила, что тыква очень полезна и благотворно влияет на состояние организма.

 

«Во-первых, это источник бета-каротина. Бета-каротин, это провитамин А. <...> Витамин А является одним из самых мощных антиоксидантов, это значит, что это профилактика процессов старения и онкологических заболеваний», - сказала она.

 

Кроме того, диетолог отметила, что при термической обработке этот витамин сохраняется.

 

Также в тыкве содержится большое количество пищевой клетчатки и калия, который поддерживает работу сердечно-сосудистой системы.

 

«Несмотря на то, что многих пугает, что у тыквы очень высокий гликемический индекс, углеводная нагрузка у нее низкая, поэтому тыкву можно спокойно есть людям во время диеты, даже людям с сахарным диабетом», - заключила Макиша.


Похожие статьи:
﻿
Диетолог назвала популярное лакомство полезным для сердца и сосудов

Диетолог назвала популярное лакомство полезным для сердца и сосудов

Международные Новости
﻿
Врачи рассказали о пользе арбуза для переболевших COVID-19

Врачи рассказали о пользе арбуза для переболевших COVID-19

Международные Новости
﻿
Врач назвал запрещенные при коронавирусе продукты

Врач назвал запрещенные при коронавирусе продукты

Международные Новости
﻿
Названы вредные для разогревания в микроволновке продукты

Названы вредные для разогревания в микроволновке продукты

Международные Новости
﻿
Британские ученые: тяжелый физический труд вреден для мужчин и полезен для женщин

Британские ученые: тяжелый физический труд вреден для мужчин и полезен для женщин

Международные Новости / Наука
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика