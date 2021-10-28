Генсек ООН призвал мировое сообщество помочь избежать краха экономики Афганистана

«Афганистан столкнулся с гуманитарным кризисом небывалых масштабов и находится на пороге катастрофы» - таким вступлением начал свое обращение генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш к участникам встречи по Афганистану, которая прошла вчера в Тегеране по инициативе иранской стороны.

По мнению Генсека, «только объединив усилия международное сообщество может добиться стабильности в Афганистане». Здесь он выделил 4 направления, по которым, необходимо двигаться международному сообществу для стабилизации афганской ситуации, это - гуманитарная помощь, поддержка экономики, создание инклюзивного правительства и безопасность.

Отмечалось, что первоочередным стоит решение вопроса доставки гуманитарной помощи.

«Со своей стороны – преодолевая многочисленные препятствия – Организация Объединенных Наций проводит в стране масштабную гуманитарную операцию», – сообщил Антониу Гутерриш.

Подтвердилась информация, что ООН сотрудничает в этом вопросе с представителями де-факто властей, движения «Талибан», которые обеспечивают доступ к нуждающимся, а в случае необходимости – и безопасность гуманитарных сотрудников.

«Мы должны найти способ избежать полного краха экономики Афганистана. Нам нужно работать вместе, чтобы заставить экономику республики снова дышать и помочь людям выжить», - заявил Генсек.

В заключении Гутерриш выразил уверенность, что «это можно осуществить, не нарушая международных законов и не поступаясь принципами».

Между тем, несмотря на те меры, которые в настоящее время принимает движение «Талибан», экономическая ситуация в Афганистане пока остается крайне сложной. Это происходит во многом из-за того, что представители движения имеют доступ лишь к 0,1% госрезервов (из $9,4 млрд.), поскольку их значительная часть заморожена США.