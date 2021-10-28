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  • 28 октябрь 2021 21:23
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Instagram разрешил всем пользователям добавлять гиперссылки в сторис

Instagram разрешил всем пользователям добавлять гиперссылки в сторисInstagram добавил возможность всем пользователям оставлять гиперссылки в сторис независимо от статуса аккаунта, информирует пресс-служба сервиса.

 

Отмечается, что ранее эта функция была доступна только верифицированным аккаунтам или учетным записям с большим числом подписчиков.

 

Чтобы добавить наклейку со ссылкой, для начала важно загрузить контент в свою историю. Затем нужно выбрать инструмент наклейки на верхней панели навигации. Потом необходимо нажать на иконку "Ссылка" и кликнуть "Готово". Далее наклейка появится в истории, как и другие. Кроме того, можно увидеть цветовые вариации, если нажать на сам стикер.

Новая функция стала доступна для всех, так как сервис получил большое количество откликов от пользователей о желании добавлять гиперссылки, уточнили в Instagram.


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