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  • 28 октябрь 2021 9:00
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Диетолог назвала популярное лакомство полезным для сердца и сосудов

Диетолог назвала популярное лакомство полезным для сердца и сосудовПопулярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердца, а также состояния кожи.

 

Приготовленный в домашний условиях, без добавления сахара и ароматизаторов попкорн - отличный суперфуд, который способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта, сердечно сосудистой системы, а также состояния кожи.

 

Об этом заявила нутрициолог и диетолог Надежда Цапкина.

 

«Воздушная кукуруза, из которой готовят попкорн, содержит витамины группы В, железо, цинк, медь, калий, магний, фосфор, марганец и полифенольные антиоксиданты. Все эти элементы помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и возникновения проблем с пищеварением», – отметила специалист.

 

При этом она добавила, что сладкий и приготовленный на масле попкорн резко повышает уровень холестерина. Одно маленькое ведерко такого лакомства содержит около 600 килокалорий.

 

«И это уже не безвредный перекус, а настоящая бомба, которая приводит к набору веса и, как следствие, различным заболеваниям», - предупредила специалист.

 

Кроме того, соленый попкорн нарушает водный баланс в организме и провоцирует появление отеков и целлюлита.

 

«Трансжиры из масла становятся катализаторами развития раковых опухолей, провоцируя заболевания дыхательной системы, что особенно опасно для астматиков. Жир из лакомства под воздействием высоких температур начинает выделять токсичное вещество диацетил, которое в некоторых случаях приводит к возникновению фиброза легких и болезни Альцгеймера. Вкусовые добавки вызывают различные заболевания желудочно-кишечного тракта», - заключила эксперт.


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