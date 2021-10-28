У тысяч пользователей перестанет работать WhatsApp

Популярный мессенджер WhatsApp с 1 ноября перестанет работать на тысячах устройств из-за устаревшего программного обеспечения. Об этом пишет Metro.

Отмечается, что приложение прекратит работу на 43 моделях устаревших смартфонов из-за изменяющихся требований для систем iOS и Android. Пользователям необходимо иметь устройство с Android версии 4.1 и iPhone с iOS 10 или новее.

При этом подчеркивается, что это не означает немедленное прекращение работы мессенджера. Однако пользователям не удастся загружать обновления приложения, что может привести к сбоям или уязвимостям системы безопасности.

Ранее сообщалось, что в приложение WhatsApp внедрят новую функцию. Как сообщили в компании Facebook, частью которой является мессенджер, с 15 октября WhatsApp запускает сквозное шифрование резервных копий чатов для iOS и Android. Благодаря новой функции пользователь сможет выполнять сквозное шифрование резервных копий чатов независимо от того, где они хранятся. Также можно будет установить пароль для зашифрованной резервной копии или применить 64-значный ключ для шифрования бэкапов.