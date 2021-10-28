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  • 28 октябрь 2021 8:54
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На Марка Цукерберга и его жену подали в суд

На Марка Цукерберга и его жену подали в судНа основателя Facebook Марка Цукерберга и его жену Присциллу Чан подали в суд.

 

Два человека, которые раньше работали на семью, обвинили ее в сексуальных домогательствах и дискриминации, сообщил телеканал NBC.

 

Истцами выступили мужчина, который числился управляющим домашним хозяйством с 2017 по 2019 годы, и Миа Кинг — с 2018-го по 2019-й она работала в компании Limitless Specialty Services LLC, предоставлявшей супружеской чете услуги безопасности. По словам бывших работников известной пары, им также задерживали зарплату.

 

Цукерберг и Чан пока это не комментировали, но представитель семьи Бен ЛаБолт заявил, что слова экс-сотрудников подтвердить невозможно, и обвинения направлены на то, чтобы «несправедливо унизить коллег».


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