На Марка Цукерберга и его жену подали в суд

На основателя Facebook Марка Цукерберга и его жену Присциллу Чан подали в суд.

Два человека, которые раньше работали на семью, обвинили ее в сексуальных домогательствах и дискриминации, сообщил телеканал NBC.

Истцами выступили мужчина, который числился управляющим домашним хозяйством с 2017 по 2019 годы, и Миа Кинг — с 2018-го по 2019-й она работала в компании Limitless Specialty Services LLC, предоставлявшей супружеской чете услуги безопасности. По словам бывших работников известной пары, им также задерживали зарплату.

Цукерберг и Чан пока это не комментировали, но представитель семьи Бен ЛаБолт заявил, что слова экс-сотрудников подтвердить невозможно, и обвинения направлены на то, чтобы «несправедливо унизить коллег».