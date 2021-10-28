Иммунолог рассказал, можно ли определить коронавирус по кашлю

Врач-иммунолог заявил, что у кашля при коронавирусе есть отличительная особенность.

В беседе с «Москвой 24» Николай Крючков рассказал, что кашель при коронавирусе бывает малопродуктивным.

«Здесь мокроту выделить сложно, поскольку воспаление идет очень глубоко. Мокроты выделяется мало или не выделяется вообще. При этом кашель действительно приступообразный, сильный», - сказал он.

Вместе с тем эксперт добавил, что наличие кашля без мокроты еще не говорит о заражении COVID-19.

«Чисто по кашлю я бы определять коронавирус сейчас не стал. Крайне низкая точность, очень вероятно возникновение ошибок. Как ложноположительное диагностирование, так и ложноотрицательное», – подчеркнул иммунолог.

Он также напомнил, что при легком течении COVID-19 кашель может быть не таким сильным.

Кроме того, когда коронавирус у пациента длится долго, бывает, что к нему присоединяется бактериальная флора и при кашле проявляется мокрота, объясняет Крючков. Точно определить, есть ли в организме человека инфекция, поможет тестирование.

«Если у человека кашель, то однозначно нужно подозревать COVID-19. Потому что сейчас пандемия и идет взлет заболеваемости. С большой вероятностью это и будет коронавирус, даже если имеется неглубокий кашель», - заключил эксперт.