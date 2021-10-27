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  • 27 октябрь 2021 7:58
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Названы два главных витамина для укрепления иммунитета

Названы два главных витамина для укрепления иммунитетаГлавный иммунолог США Энтони Фаучи объяснил, какие витамины необходимы для поддержания иммунной системы.

 

Согласно его данным, важно в достаточном объеме получать витамины C и D. Витамин С обладает отличными антиоксидантными свойствами, а D делает организм невосприимчивым к различным инфекциям.

 

По словам экспертов национального института здравоохранения (NIH), витамин D содержится в сыре, говяжьей печени, жирной рыбе, яичных желтках, а также вырабатывается в организме при нахождении на солнце.

 

Витамином С богаты следующие продукты: апельсины, клубника, брокколи и помидоры.

 

Выяснилось, что люди, принимающие витамин С, болели на 8 (взрослые) и 14 (дети) процентов легче и выздоравливали приблизительно на сутки раньше. Кроме того, достаток витамина C снижает вероятность подхватить простуду на 50 процентов.

 

Доктор Ричард Уоткинс и специалисты NIH отметили, что людям нужно принимать витамины D и С для укрепления иммунитета. Перед приемом витаминов в обязательном порядке рекомендуется проконсультироваться с врачом.


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