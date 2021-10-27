Telegram запустил рекламную платформу. Владельцы каналов смогут получать доход

Команда популярного мессенджера Telegram запустила свою собственную рекламную платформу Telegram Ad Platform. Она описывается на страничке на официальном сайте мессенджера.

«Скоро в каналах Telegram впервые появятся официальные рекламные сообщения», - сообщил Павел Дуров.

Рекламные сообщения или Sponsored messages в Telegram отображаются в крупных общедоступных каналах формата one-to-many (один ко многим), у которых имеется более чем 1 000 подписчиков. Сообщения ограничены 160 символами. Как обещает команда Telegram, сообщения основаны исключительно на теме общедоступных каналов, в которых они отображаются.

Разработчики подчёркивают, что никакие персональные данные не собираются и не анализируются для отображения рекламы. Каждый пользователь, просматривающий определенный канал в Telegram, видит одни и те же рекламные сообщения. Также в Telegram не отслеживают, нажимают ли пользователи на рекламное сообщение, и не профилирует их на основе их активности.

Со своей стороны, рекламодатели могут выбрать язык и приблизительную тематику каналов, на которых будет отображаться их реклама. Также можно выбрать определенные каналы, на которых будет отображаться конкретная реклама, или добавить определенные каналы, где она не будет отображаться.

Рекламные сообщения Telegram в настоящее время находятся в тестовом режиме. В Telegram обещают начать делиться доходами от рекламы с владельцами общедоступных каналов, как только рекламные сообщения будут запущены в полноценном режиме и позволят Telegram покрыть свои основные расходы.