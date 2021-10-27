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  • 27 октябрь 2021 7:53
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Египет переместит министерства и парламент в новую столицу

Египет переместит министерства и парламент в новую столицуИнженерное управление вооруженных сил Египта объявило конкурс на название, логотипы и лозунги для новой административной столицы. Она будет расположена в 20 километрах от Каира.

 

В новый город переместят министерства, парламент, правительственные учреждения. На первых порах население города площадью 700 квадратных километров составит 5,5 миллиона жителей, плюс 40-50 тысяч госслужащих.

 

Свои варианты названия, логотипов и лозунгов могут подать до 18 ноября все желающие, как частные лица, так и компании. Затем отборочный комитет, состоящий из экспертов, интеллектуалов и творческих людей, выберет победителей. Им положены призы от 10 до 50 тысяч египетских фунтов.

 

В новом городе возводят самое высокое здание в Африке - Iconic Tower высотой 385 метров, а в 2026 году планируется возвести небоскреб в виде египетского обелиска, который станет выше 828-метрового Бурдж-Халифа в Дубае.

 

Новый город спроектирован как smart-city, «умный город». Инфраструктура будет управляться автоматически, на крышах установят солнечные батареи. Вся оплата в новой столице будет безналичной, а на одного жителя придется 15 квадратных метров зелени благодаря разбитому в городе парку длиной 35 километров. Здание минобороны Египта в новой столице, Октагон, спроектировано по принципу Пентагона, но будет больше по площади.


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