Алек Болдуин после убийства оператора отказался от всех будущих фильмов

Алек Болдуин после трагедии на съемках фильма Rust отказался от всех проектов, в которых он собирался сниматься. Об этом сообщает Independеnt.

По сообщению источника, 63-летний актер был «в истерике и часами абсолютно безутешен» после инцидента, и собирается «побыть наедине с собой и заново сосредоточиться».

«Вот так он справляется с трудными временами. Всякий раз, когда случается что-то плохое, он на какое-то время скрывается с глаз общественности. Все знают, что это был несчастный случай, но он абсолютно опустошен», — приводит Independant слова близкого к актеру человека.

Представитель компании по производству фильма Rust Movies Productions LLC выпустила заявление о приостановке съемок на неопределенный период времени, подтвердив полное сотрудничество со следствием.

В соцсетях о трагедии на съемках высказалась и жена Болдуина, отметив, что поддерживает мужа и шокирована случившимся.

«Мое сердце с Галиной, ее супругом, сыном, их семьей и любимыми. И с моим Алеком. Нет слов, которыми можно описать шок и боль в сердце от такой трагической случайности. Сердце разбито», – написала Хилария Болдуин в Instagram.

Напомним, трагический случай произошел 21 октября. Голливудский актер Алек Болдуин во время съемок одной из сцен выстрелил из оружия, ранив оператора и режиссера. Оператор Галина Хатчинс получила тяжелую травму, ее доставили в травматологический центр, где она скончалась. Режиссер уже выписан из больницы.