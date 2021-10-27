» » » Алек Болдуин после убийства оператора отказался от всех будущих фильмов
﻿
  • 27 октябрь 2021 7:45
  • 65

Алек Болдуин после убийства оператора отказался от всех будущих фильмов

Алек Болдуин после убийства оператора отказался от всех будущих фильмовАлек Болдуин после трагедии на съемках фильма Rust отказался от всех проектов, в которых он собирался сниматься. Об этом сообщает Independеnt.

 

По сообщению источника, 63-летний актер был «в истерике и часами абсолютно безутешен» после инцидента, и собирается «побыть наедине с собой и заново сосредоточиться».

 

«Вот так он справляется с трудными временами. Всякий раз, когда случается что-то плохое, он на какое-то время скрывается с глаз общественности. Все знают, что это был несчастный случай, но он абсолютно опустошен», — приводит Independant слова близкого к актеру человека.

 

Представитель компании по производству фильма Rust Movies Productions LLC выпустила заявление о приостановке съемок на неопределенный период времени, подтвердив полное сотрудничество со следствием.

 

В соцсетях о трагедии на съемках высказалась и жена Болдуина, отметив, что поддерживает мужа и шокирована случившимся.

 

«Мое сердце с Галиной, ее супругом, сыном, их семьей и любимыми. И с моим Алеком. Нет слов, которыми можно описать шок и боль в сердце от такой трагической случайности. Сердце разбито», – написала Хилария Болдуин в Instagram.

 

Напомним, трагический случай произошел 21 октября. Голливудский актер Алек Болдуин во время съемок одной из сцен выстрелил из оружия, ранив оператора и режиссера. Оператор Галина Хатчинс получила тяжелую травму, ее доставили в травматологический центр, где она скончалась. Режиссер уже выписан из больницы.


Похожие статьи:
﻿
На съемках «Форсажа 9» разбился дублер Вина Дизеля

На съемках «Форсажа 9» разбился дублер Вина Дизеля

Международные Новости
﻿
Шварценеггеру сделали срочную операцию на сердце

Шварценеггеру сделали срочную операцию на сердце

Международные Новости / Культура
﻿
Николас Кейдж сломал ногу на съемках в Болгарии

Николас Кейдж сломал ногу на съемках в Болгарии

Международные Новости / Культура
﻿
Японский актер умер после удара мечом на сцене

Японский актер умер после удара мечом на сцене

Международные Новости / Проишествия
﻿
Алек Болдуин в третий раз стал отцом

Алек Болдуин в третий раз стал отцом

Международные Новости / Культура
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика