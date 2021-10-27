В начале 2022 года Майк Тайсон вернется на ринг

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон объявил, что следующее его возвращение на ринг состоится в феврале 2022 года против «действительно стимулирующего» соперника.

55-летний легенда бокса в супертяжелом весе в последний раз выходил на ринг в ноябре 2020 года, отстояв 8 раундов против 52-летнего американца Роя Джонса-младшего. Тогда бой завершился вничью единогласным решением судей, но Тайсон настаивал на том, что поклонники еще увидят его на ринге.

А в эксклюзивном интервью The Sun, Майк предположил, что следующий его бой может состояться с братьями YouTube-блогерами Логаном или Джейком Полом.

Тайсон заявил: «У меня будет ответный бой в феврале, и мы довольно скептически относимся к противнику, но он будет действительно стимулирующим противником».

Отметим, на счету Майка Тайсона в профессиональном боксе 50 побед (44 – нокаутом) и 6 поражений.