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  • 27 октябрь 2021 7:44
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В начале 2022 года Майк Тайсон вернется на ринг

В начале 2022 года Майк Тайсон вернется на рингБывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон объявил, что следующее его возвращение на ринг состоится в феврале 2022 года против «действительно стимулирующего» соперника.

 

55-летний легенда бокса в супертяжелом весе в последний раз выходил на ринг в ноябре 2020 года, отстояв 8 раундов против 52-летнего американца Роя Джонса-младшего. Тогда бой завершился вничью единогласным решением судей, но Тайсон настаивал на том, что поклонники еще увидят его на ринге.

 

А в эксклюзивном интервью The Sun, Майк предположил, что следующий его бой может состояться с братьями YouTube-блогерами Логаном или Джейком Полом.

 

Тайсон заявил: «У меня будет ответный бой в феврале, и мы довольно скептически относимся к противнику, но он будет действительно стимулирующим противником».

 

Отметим, на счету Майка Тайсона в профессиональном боксе 50 побед (44 – нокаутом) и 6 поражений.


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