Турецкая лира обвалилась до исторического минимума

Курс турецкой валюты опустился до 9,84 лиры за доллар и достиг исторического минимума. Согласно данным Investing.com, доллар торгуется по 9,77 лиры.

Отмечается, что лира ускорила падение после снижения Центральным банком ключевой ставки с 18% до 16%. Впрочем, некоторые эксперты уверены, что этому способствовал и дипломатический скандал.

Аналитики связывают кризис турецкой валюты с кадровыми перестановками в Центробанке страны. Ранее по указу Тайипа Эрдогана из главного финансового ведомства были уволены три высокопоставленных чиновника, включая двух заместителей председателя.

По данным РИА Новости, все отправленные в отставку банкиры выступали против понижения ключевой ставки, считая, что это приведет к росту инфляции в стране. Собеседник агентства уверен, что турецкая лира ослабевает из-за политических предпосылок и утраты самостоятельности самой страны в решении международных вопросов.

Между тем политологи убеждены, что негативное влияние на курс лиры оказала история с объявлением персонами нон-грата дипломатов из 10 стран – Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США. Представители этих дипмиссий выступали за освобождение турецкого правозащитника Осману Кавалу, обвиняемого в попытке госпереворота.

Турецкая оппозиция со своей стороны видит в дипломатическом скандале не только косвенную причину экономического кризиса, но и попытку оправдать его таким способом. В частности с таким заявлением выступил глава основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу.

"Человек, который быстро затащил страну в пропасть, отдал приказ объявить десять послов персонами нон грата. Я могу четко сказать, что причина этих действий не в защите национальных интересов, а в создании искусственных оправданий для краха экономики, которую он разрушил", — написал Кылычдароглу в Twitter.

Эрдоган уже выступил по поводу ситуации с дипломатами, заверив, что после заявлений посольств и бесед с послами ситуация разрешилась.