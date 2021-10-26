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  • 26 октябрь 2021 7:37
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Глава ВОЗ оценил возможность победить пандемию коронавируса

Глава ВОЗ оценил возможность победить пандемию коронавирусаРуководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус оценил возможность победить пандемию COVID-19.

 

Он уверен, что у человечества есть все шансы победить пандемию коронавируса.

 

«Пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Это в наших руках», - сказал глава ВОЗ.

 

Гебрейесус заявил, что у человечества есть все средства для победы над вирусом.

 

«Однако мир не использовал эти инструменты хорошо», - добавил он.

 

Чиновник напомнил о цели ВОЗ – иммунизировать минимум 40 процентов населения каждой страны к концу этого года. Гебрейесус подчеркнул, что достичь ее можно только если заявления стран и компаний, контролирующих поставки вакцины, будут совпадать с их действиями.

 

Глава организации призвал страны, достигшие этого показателя, в приоритетном порядке поставлять препараты в рамках международного механизма COVAX.

 

Помимо прочего Гебрейесус отметил, что считает необходимым приостановить действие прав на интеллектуальную собственность на вакцины, чтобы положить конец пандемии.


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