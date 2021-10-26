Глава ВОЗ оценил возможность победить пандемию коронавируса

Руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус оценил возможность победить пандемию COVID-19.

Он уверен, что у человечества есть все шансы победить пандемию коронавируса.

«Пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Это в наших руках», - сказал глава ВОЗ.

Гебрейесус заявил, что у человечества есть все средства для победы над вирусом.

«Однако мир не использовал эти инструменты хорошо», - добавил он.

Чиновник напомнил о цели ВОЗ – иммунизировать минимум 40 процентов населения каждой страны к концу этого года. Гебрейесус подчеркнул, что достичь ее можно только если заявления стран и компаний, контролирующих поставки вакцины, будут совпадать с их действиями.

Глава организации призвал страны, достигшие этого показателя, в приоритетном порядке поставлять препараты в рамках международного механизма COVAX.

Помимо прочего Гебрейесус отметил, что считает необходимым приостановить действие прав на интеллектуальную собственность на вакцины, чтобы положить конец пандемии.