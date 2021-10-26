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  • 26 октябрь 2021 7:34
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В Судане происходит попытка военного переворота

В Судане происходит попытка военного переворотаВ Судане уже несколько недель продолжается кризис в отношениях между военными и гражданскими силами. Ситуация дошла до критической точки, задержаны несколько членов правительства, премьер-министра страны Абдулла Хамдука поместили под домашний арест. Об этом сообщает местный телеканал Al Hadath.

 

Массовые аресты начались ночью после встречи главы Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана и Хамдука. По данным телеканала, эти процедуры произвели люди в военной форме без опознавательных знаков. Происходящее в Судане называют «попыткой переворота».

 

Согласно данным, в некоторых районах суданской столицы Хартум сейчас отсутствует доступ к интернету и отключена мобильная связь.

 

Al Hadath пишет, что протестующие жгут покрышки, армия блокировала все въезды в столицу, перекрыла мосты.

 

Ранее в Судане произошла неудачная попытка государственного переворота. На улицах Хартума появились танки. Командование ВС и руководящий страной Суверенный совет призывали народ встать на защиту страны.


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