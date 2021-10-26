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  • 25 октябрь 2021 7:41
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В Гонконге запустили специальный автобус для невысыпающихся жителей

 

В Гонконге запустили специальный автобус для невысыпающихся жителейЭкскурсию на автобусе в необычном формате под названием «Sleeping Bus Tour» придумали в Гонконге. Это поездки по городу для лишенных сна пассажиров, где можно немного отдохнуть от городской суеты и бытовых проблем. На проезд по городу пассажиры могут даже взять с собой подушки, одеяла и тапочки.

 

Пятичасовая поездка в так называемом «Спящем автобусе» вызвала большой ажиотаж среди населения. Билеты на первую поездку, состоявшуюся в субботу, были раскуплены до единого.

 

Цена на 76-километровую экскурсию разнится в зависимости от расположения мест в двухэтажном автобусе.

 

Во время субботнего рейса автобус останавливали в разных местах, чтобы пассажиры могли сфотографировать красивые пейзажи этого района. В качестве примеров можно привести городскую парковку на острове Лантау, а также центр обслуживания самолетов недалеко от аэропорта Гонконга.

 

«Активный ритм жителей Гонконга практически не оставляет времени на сон, поэтому им приходится искать другие пути. Им легче отдыхать в автобусе», - сказала главный специалист клиники и лаборатории сна Университета Гонконга, доктор Ширли Ли.


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