Washington Post: Гиперзвуковые ракеты могут полностью изменить тактику войны

Эксперты Washington Post опубликовали статью, посвященную гиперзвуковому оружию, активно испытываемому в России и Китае. Главная мысль в «ракетном отставании» США и призыве американских властей начать переговоры с этими странами.

Авторы отметили, что гиперзвуковые ракеты позволяют наносить молниеносные удары по военным объектам. Такие ракеты могут лететь со скоростью от 1 до 5 миль (1,6 - 8 км в секунду), причем на относительно небольшой высоте. А если учесть их постоянное маневрирование, в отличие от баллистических ракет, то получается, что защитится от такого оружия современными средствами ПВО практически невозможно.

Журналисты говорят о том, что новое вооружение может полностью изменить тактику войны. Теперь удары будут наноситься без предупреждения. Авторы Washington Post убеждены, что разработка гиперзвукового оружия стала ответом России и Китая на установленную систему ПРО на Аляске и в Калифорнии.

Не заглядывая далеко, в августе этого года Китай испытал гиперзвуковой летательный аппарат, способный нести ядерный заряд. Ракета превзошла по своим летным характеристикам подобное вооружение и США, и России. Планирующий гиперзвуковой блок был запущен на предельно низкую орбиту, сделал почти полный оборот вокруг земного шара, вошел в мезосферу планеты и спланировал на цель «с обратной стороны Земли». То, что снаряд промахнулся мимо цели на три десятка километров, в таких обстоятельствах особого значения не имеет. Для того чтобы накрыть современный мегаполис, раскинувшийся на несколько десятков километров, хватит и такой точности. А это для ядерной боеголовки, под которую заточена данная ракета, не имеет никакого значения.