В мире произошла утечка документов о глобальной катастрофе

Некоторые страны пытаются смягчить или отменить часть рекомендаций Организации объединенных наций (ООН) по сокращению вредных выбросов в преддверии климатического саммита в Глазго. Об этом говорится в комментариях и замечаниях, которые правительства стран отправили на доклад межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) при ООН, передает Lenta.

Таким образом, часть стран не поверили в глобальную климатическую катастрофу, предсказанную ООН.

Утечка документов произошла от журналистов-расследователей британского Greenpeace. Эксперты изучили 32 тысячи правок от государств, компаний и других заинтересованных лиц. Документы показали, что каждое государство преследует свои цели в зависимости от того, насколько рекомендации ООН затрагивают ее экономику.

Например, Саудовская Аравия, Япония и Австралия хотят добиться от ООН более медленного отказа от ископаемого топлива. Советник министерства нефти Саудовской Аравии потребовал переписать доклад МГЭИК и убрать из него призыв к срочному отказу от ископаемого топлива для смягчения последствий климатических изменений. В свою очередь, один высокопоставленный австралийский чиновник выступил против необходимости закрытия угольных электростанций. Это неудивительно, поскольку Саудовская Аравия - один из крупнейших производителей нефти в мире, а Австралия - ведущий экспортер угля. Также Австралия потребовала убрать из отчета МГЭИК ссылку на анализ о том, как лоббисты ископаемого топлива пытаются замедлить борьбу с изменением климата в Австралии и США.

Старший сотрудник близкого к правительству Индии Центрального института горнодобывающей промышленности и топливных исследований предупредил ООН, что отказ от угля приведет к огромным проблемам с электроэнергией. Индия - второй по величине потребитель угля в мире. Также претензии Индии связаны с отказом от ядерной энергетики.

Бразилия и Аргентина - крупнейшие производители говядины и кормовых культур - выступили против уменьшения потребление мяса ради сокращения выбросов парниковых газов. Бразилия обратила внимание на пункт о растительной диете, которая сократит выбросы наполовину. Аргентина потребовала удалить ссылки на призыв снизить потребление мяса и на предложение о введении налога на красное мясо.

Значительное число комментариев из Швейцарии направлено на изменение поправок в части финансовой поддержки небогатых стран для достижения «зеленых» целей. Речь идет о климатической конференции в Копенгагене в 2009 году, по итогам которой развитые страны обязали выделять развивающимся странам 100 миллиардов ежегодно до 2020 года.

Ведущий ученый-климатолог, профессор Университета Восточной Англии Коринн Ле Кере, участвовавшая в составлении трех отчетов МГЭИК, не сомневается в беспристрастности группы. Она отметила, что лоббистские комментарии войдут в новый отчет МГЭИК, если только будут научно обоснованы. Ле Кере считает, что правительства стран имеют право на свою точку зрения. С ней согласна один из кураторов Парижской конференции по климату 2015 года Кристиана Фигерес. По ее словам, МГЭИК должна услышать голоса всех.

В начале августа МГЭИК представила доклад о влиянии человеческой деятельности на изменение климата. В документе говорится, что глобальное потепление происходит из-за деятельности человека, а не по естественным причинам. Если прямо сейчас резко сократить выбросы углекислого и парниковых газов, средняя температура на Земле вырастет на полтора градуса к 2040 году и перестанет увеличиваться после 2050 года. Однако это задача максимум, и скорее всего ее не удастся реализовать. Пессимистичные сценарии предусматривают более продолжительный рост температуры.