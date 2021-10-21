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  • 21 октябрь 2021 23:43
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Обнаружен человек, проболевший COVID-19 дольше всех в мире

Обнаружен человек, проболевший COVID-19 дольше всех в миреАмериканка проболела COVID-19 более 335 дней, сообщают лечившие ее врачи из больницы Национального института в Бетесде. Детали изложены в пока нерецензировавшейся статье на сервисе препринтов MedRxiv.

 

Женщина 47 лет была госпитализирована в больницу весной 2020 года. На протяжении десяти месяцев у нее периодически наблюдались слабые симптомы коронавируса, и все это время вирус определялся в анализах. Поначалу врачи сочли результаты ложноположительными, но затем вирусная нагрузка возросла, что однозначно указывало на присутствие инфекции. Чтобы убедиться, что пациентка не заразилась заново, врачи секвенировали геном вируса. Он оказался не похож на геномы новых штаммов, но во многом совпадал с геномом вирусных образцов, взятых в начале болезни.

 

За три года до этого пациентка лечилась от рака, и у нее был понижен уровень B-клеток, вырабатывающих антитела, отмечают исследователи. Ранее уже было известно о случаях длительной инфекции у пациентов с ослабленным иммунитетом, но этот стал самым продолжительным — лишь спустя 335 дней после первого тестирования результаты анализов оказались отрицательными.

 

Авторы работы надеются, что их данные будут полезны для понимания того, как вирус ведет себя в организме людей с ослабленным иммунитетом. Например, более ранние наблюдения показали, что при длительном присутствии в организме коронавирус может мутировать десятки раз, что создает опасность появления новых штаммов.


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