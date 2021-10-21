Назван самый распространённый вид кашля при COVID-19

Спустя почти два года борьбы с коронавирусом ученые продолжают спорить о симптоматике заболевания: точных признаков, которые бы прослеживались у всех зараженных COVID-19, нет.

Некоторые врачи уверены, многие больные имеют характерный кашель. Опрошенные Mirror эксперты рассказали, как распознать кашель при коронавирусе.

По словам врачей, около 68% заболевших COVID-19 жаловались на сухой кашель. Это второй по распространенности признак инфекции. У пациентов с коронавирусом он часто бывает «глубоким, исходящим из легких», а также без мокроты.

Специалисты уточняют, что этот симптом может свидетельствовать и о других недугах, спровоцированных аллергией, курением, астмой или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

Медики рекомендовали в таких случаях не заниматься самодиагностикой, а обратиться к врачу.

При продолжительном кашле, лихорадке, утрате обоняния и вкуса нужно пройти ПЦР тест для выявления коронавирусной инфекции, подытожили эксперты.