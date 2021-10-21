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  • 21 октябрь 2021 23:36
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«Талибан» планирует изменения в составе правительства Афганистана

«Талибан» планирует изменения в составе правительства Афганистана«Талибан» работает над формированием инклюзивного правительства Афганистана. Об этом, как сообщило РБК, заявил глава Министерства иностранных дел временного правительства страны Амир Хан Муттаки на пресс-конференции по итогам встречи «московского формата», которая прошла 20 октября в Москве.

 

«Реформы идут полным ходом, изменения в правительстве будут», — заверил он. Амир Хан Муттаки добавил, что изменения могут произойти уже в ближайшее время.

 

При этом замглавы временного правительства Афганистана Абдул-Салам Ханафи заявил, что считает нынешнее руководство страны инклюзивным. Он уточнил, что сейчас «в функционировании страны» задействованы 500 тысяч человек, многие из которых работали в госаппарате и ранее.

 

В московских переговорах также участвовали представители Китая, Пакистана, Ирана и Индии.

 

Напомним, спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев на полях встречи перечислил условия для признания новой власти в Афганистане: формирование правительства с привлечением всех внутриполитических афганских сил, обеспечение фундаментальных прав человека и исключение возможности превращения афганской территории в хаб международных террористических организаций.


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