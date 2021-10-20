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  • 20 октябрь 2021 23:23
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Московский метрополитен начал набор кассиров со знанием узбекского и таджикского языков

Московский метрополитен начал набор кассиров со знанием узбекского и таджикского языковМосковский метрополитен начал набор кассиров со знанием узбекского и таджикского языков, сообщает Podrobno.uz.

 

Речь идет о Бутовской линии и, в частности, станции метро "Лесопарковая". Выбор данной локации не случаен. Именно от этой станции следуют наземные маршруты до миграционного центра "Сахарово". В результате ежедневно здесь бывают тысячи мигрантов.

 

В Департаменте транспорта Москвы отметили, что это сделано для комфорта разных пассажиров.

 

Кассир будет получать от 39 тысяч рублей и выше. График работы – 3 дня с 6:30 до 14:00, затем 1 день выходной, опять 3 дня с 13:30 до 22:00 и 1 день выходной. Знание языков должно быть на элементарном уровне, образование – не ниже среднего общего.

 

Ранее на станциях "Лесопарковая" и "Прокшино" появились дублированные указатели на фарси и узбекском.

 

"Наша задача – сделать метро понятным и комфортным для разных пассажиров. Например, схема метро на электронном табло в вагонах дублируется на девяти языках", – уточнили в столичном Дептрансе.


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